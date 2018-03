Milan, per Reina oggi visite segrete: medici del club non coinvolti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Sky Sport arrivano nuovi dettagli sull'accordo tra Pepe Reina e il Milan. Le visite mediche del portiere spagnolo, in scadenza di contratto col Napoli, si sono svolte oggi in una clinica segreta e non come di consueto alla Madoninna. La società rossonera, per cercare di mantenere il massimo della riservatezza, ha deciso infatti di non coinvolgere i medici del club, sperando di non far filtrare la notizia.