© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Telefoot, il Milan non è l'unico club su Florian Thauvin: sul tracce dell'esterno offensivo del Marsiglia, ci sono infatti anche Roma e soprattutto Inter, la quale lo ha messo nel mirino dopo aver visto quante difficoltà ci sono per arrivare a Nicolas Pépé del Lille. Al momento, l'ipotesi più probabile è la sua partenza a fine stagione, ma Florian, che viene valutato 40-50 milioni di euro, non esclude totalmente la possibilità di rimanere al Marsiglia: tutto dipende però dall'eventuale qualificazione della formazione di Mario Balotelli alla prossima Champions League (al momento è a 5 punti dal terzo posto).