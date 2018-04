Milan, periodo nero: col Toro altro pareggio inutile

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan non va oltre il pareggio con il Torino e prosegue un momento complicato della proprio stagione, e in particolare della gestione Gattuso. La squadra rossonera non vice da più di un mese, dove ha collezionato quattro pareggi e una sconfitta, ma contro i granata hanno evidenziato anche un calo fisico importante, e una fase offensiva quasi nulla. Per la prima volta sotto la gestione Gattuso, il Milan non vince per cinque partite di fila. Eppure il match si era aperto a favore dei rossoneri grazie al sesto gol stagionale di Bonaventura dopo nove minuti, una rete da fuori area che ha sorpreso Sirigu nonostante il volo del portiere granata. Poi invece di giocare in contropiede sfruttando le ripartenze che il Torino avrebbe inevitabilmente lasciato, il Milan si è chiuso, cercando il palleggio e provando ad addormentare la gara. Il Toro però nella ripresa insacca con De Silvestri e pareggia i conti. A quel punto Gattuso toglie Kalinic e Suso e inserisce Silva e Cutrone, ma il gol non arriva, anzi, Donnarumma compie un miracolo nel finale togliendo un gol a Lijaijc. Nel finale Abate mette paura a Sirigu con un tiiro da fuori ma senza trovare il 2-1.

Il Milan deve ringraziare la Lazio che ha frenato la Fiorentina in casa, altrimenti sarebbe stato aggancio in classifica perchè la viola è più volta passata in vantaggio nella sfida ai biancocelesti. E' un Milan che sembra davvero stanco, con idee confuse, soprattutto dalla metà campo in su. Mancano i gol degli attaccanti, mancano le azioni offensive pungenti e una manovra avvolgente. Al Milan se non si accende Suso non succede nulla e questo è un grande problema per Gattuso. Restano cinque partite da qui alla fine della stagione, il Milan ora deve pensare solo a trattenere la sesta piazza perchè Fiorentina, Samp e Atalanta sono in agguato, mentre Lazio, Roma e Inter sono ormai troppo lontane.