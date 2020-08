Milan, piace il turco Abdulkadir Omur. E Pioli ha le idee chiare

Il Milan sta puntando il centrocampista offensivo del Trabzonspor, il turco Abdulkadir Omur. L’operazione non è chiusa, come si legge in patria, il Milan però è interessato e sta ragionando se preparare un’offerta importante per il giocatore. In Turchia è considerato un giocatore di grande qualità, un talento pronto a sbocciare. Il 21enne è finito nel mirino di molti club, compreso l’Atalanta, e il Milan lo ha adocchiato da tempo. Il suo agente, George Gardi, ne ha parlato proprio a Tuttomercatoweb.com: “Portarlo via non è semplice e lo ha detto anche il Presidente del Trabzonspor: sono state rifiutate offerte importanti per lui in questo mercato”, ha spiegato George Gardi. "Ci sono delle richieste, vedremo l’evolversi della situazione".

Il Milan è focalizzato sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e spera di strappare il suo ok al rinnovo entro lunedì, giorno del raduno. Ma ci sono ancora delle differenze economiche tra domanda e offerta: 5 mln e bonus la proposta del club, 7 netti la richiesta del giocatore. Ma Stefano Pioli ha le idee chiare sul mercato, non serve una rivoluzione, ma solo buoni giocatori nei ruoli giusti: “Il Milan non ha bisogno di molti nuovi acquisti, abbiamo bisogno di pochi rinforzi ma nelle posizioni giuste. Sono sicuro che il club saprà trovare le giuste soluzioni. Sono in contatto con l'Amministratore Delegato Ivan Gazidis, con Paolo Maldini e Frederic Massara. Insieme faremo del nostro meglio per migliorare questa squadra", ha confessato il tecnico rossonero in una intervista con Skrill.