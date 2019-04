Milan, Piatek troppo isolato. Attesa la scossa con l’Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan deve provare subito a voltare pagina dopo la sconfitta di Genova. La battuta d’arresto con Inter e Samp ha gettato i rossoneri nello sconforto, ma non tutto è perduto. Gennaro Gattuso dovrà essere bravo a tenere lo spogliatoio unito, ancora una volta durante questa stagione altalenante, e tirare dritto fino a giugno, per poi sedersi a tavolino e discutere del futuro con il club. Ma fino a quel momento non c’è più margine d’errore, i punti pesano il doppio e con l’Udinese arriva una grande occasione di mettere fieno in cascina sfruttando il fattore casalingo. Anche perché dopo la partita contro i friulani, il Milan andrà all’Allianz Stadium per vedersela con la Juve, dove è difficile fare risultato. La corsa Champions è tutta da vivere, con le inseguitrici che sono a 3-4 punti di distacco e un altro stop sarebbe imperdonabile.

Al Milan serve una vittoria per ridare entusiasmo all’ambiente, caduto in depressione dopo il derby e in seguito al ko con la Samp. Ma c’è un problema tattico da risolvere. Il Milan è poco pericoloso in area avversaria, gioca prima per non subire gol e poi per segnare. Le difficoltà di mettere Piatek davanti al portiere diventano macigni insormontabili quando l’avversario fa pressing asfissiante e soprattutto quando il Milan è costretto a fare la partita. Piatek ha avuto il merito di tenere la squadra a galla con una media gol impressionante, segnando spesso all’unica versa chance concessa in partita. Ma non sempre può andar bene, e così Gattuso deve provare a osare e cambiare qualcosa. D’altronde l’andamento delle ultime 5-6 giornate impone al Milan di cambiare strategia perché il gioco non funziona e i punti ottenuti sono diminuiti.