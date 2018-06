Milan, Pier Silvio Berlusconi: "Mio padre dietro Elliott o Li? Voci ridicole"

Fonte: www.milannews.it

Pier Silvio Berlusconi, figlio dell'ex presidente rossonero Silvio, ha parlato di diversi temi in casa Milan in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset con alcuni cronisti presenti: "Pensiero sul Milan, che rischia di finire fuori dall'Europa? Che devo dire...speriamo. Onestamente non ho un pensiero così formato, è una situazione per il Milan come altri ambiti di oggi nel nostro paese difficile, ma speriamo. Voci di mio padre dietro Elliott o mr. Li? Penso che siano una barzelletta, che fa ridere per non dire altro: molto peggio. Fininvest ha già risposto, sono cose ridicole. Con mio padre non parlo di Milan da mesi. Spero il Milan riparta da Gattuso, secondo me ha fatto un ottimo lavoro: sapete che io ho sempre questo giudizio che è a metà tra livello tecnico e la persona, ma Gattuso era parte del nostro Milan ed è una grandissima persona".