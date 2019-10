Milan, Pioli studia un tridente con Rebic e Piatek rischia già il posto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Pioli è da una settimana a Milanello, ma solo da ieri è riuscito a lavorare con il gruppo al completo. Una delle possibilità più interessanti provate nelle ultime ore vedrebbe un tridente atipico con Piatek fuori e Rebic esterno con Leao al centro dell'attacco rossonero. Forse non una possibilità per la prima sfida contro il Lecce, visto che il polacco comunque andrà recuperato visto l'investimento dell'anno scorso, ma una variazione sul tema tridente che al nuovo allenatore piace e che potrebbe essere sfruttata per dare spazio ai nuovi e cambiare volto a un Milan in cerca di se stesso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.