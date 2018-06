Milan, porta affollata. E per Donnarumma niente offerte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Milan tiene banco la questione portiere. Un anno fa tutti volevano Gianluigi Donnarumma, ma al momento non è arrivata alcuna offerta con Mino Raiola che fa melina in attesa che si sblocchi qualcosa. Un caos calmo, come scrive La Gazzetta dello Sport, pronto a esplodere visto che alle spalle dell'attuale numero uno non c'è solo il neo acquisto Pepe Reina, ma anche il fratello Antonio Donnarumma e i rientranti Plizzari e Gabriel.