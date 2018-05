Milan, possibile rivoluzione in attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrè Silva e Nikola Kalinic via nel prossimo mercato? L’ipotesi non è da escludere. Il Milan sta effettuando le sue riflessioni per risolvere in estate il problema del gol e affidare le chiavi dell’attacco a giocatori decisivi. Il croato doveva essere l’uomo d’esperienza, l’usato sicuro che però non ha dato i frutti sperati. Solamente 5 gol in campionato e tante prestazioni scialbe, nonostante il minutaggio elevato che gli hanno assicurato sia Montella che Gattuso. Kalinic piace in Germania e in Cina, si è convinto da tempo di poter cambiare aria, anche perché con l’ambiente rossonero non c’è mai stato un grande feeling, fin dal suo arrivo ad agosto scorso. Il Milan spera di ottenere una ventina di milioni con la sua cessione. Anche Andrè Silva è a rischio. Il dubbio è cederlo in prestito per farlo crescere, tenerlo in rosa, oppure venderlo a titolo definitivo? Un bel dilemma per Gattuso e Mirabelli, ma lo scarso utilizzo nelle ultime gare lascia intendere che non c’è molta fiducia nei confronti del portoghese. Il suo agente, Jorge Mendes, già a gennaio scorso aveva provato a spostarlo, ma in estate sembra abbastanza sicuro che possa accadere. Il Monaco e il Wolverhampton sono molto interessati ma su un ragazzo di prospettive molti club potrebbero chiedere informazioni. Il problema è il prezzo. Il Milan vorrebbe quantomeno 35 milioni per non creare una minusvalenza, e in tutto questo peserà tanto anche la volontà di Silva. Allo stato attuale entrambi gli attaccanti del Milan potrebbero partire, con la conseguente ricerca di un bomber che possa assicurare al Milan una quantità di gol molto più abbondante.