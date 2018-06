Milan, pressing per Falcao: Andrè Silva nell'affare

Fonte: milannews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Milan è in pressing su Radamel Falcao. Il colombiano, ormai non è più un mistero, occupa una delle primissime posizioni sul taccuino di mercato di Massimiliano Mirabelli, che sta cercando un grande centravanti da regalare a Rino Gattuso. Il direttore sportivo rossonero, in attesa di conoscere il verdetto della Uefa sul Fair Play Finanziario, sta studiando la strategia da attuare. Nel giorni scorsi, il dirigente milanista ha seguito dal vivo Falcao in occasione dell’amichevole tra Egitto e Colombia. El Tigre può essere l’uomo giusto per il Milan: i rossoneri sono alla ricerca di un grande bomber e il colombiano ha sempre segnato tanti gol in carriera; Mirabelli e Gattuso vogliono una punta esperta, non una scommessa, e Falcao (32 anni) ha esperienza da vendere. E poi c’è lui, Jorge Mendes, ovvero il manager dell’attaccante. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’agente portoghese potrebbe favorire lo scambio con André Silva, giocatore che piace parecchio al Monaco. Con conguaglio, ovviamente, a favore del Milan, che per Silva ha speso 40 milioni di euro. Questa, dunque, potrebbe essere la soluzione giusta. Falcao è in cima ai desideri rossoneri, ma la sentenza della Uefa potrebbe complicare i piani di Mirabelli e Fassone.