Milan, pressing Trabzonspor per Sosa: si può chiudere per 4 milioni di euro

Fonte: La Gazzetta dello Sport

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I dirigenti del Fenerbahce sono a Milano per Gustavo Gomez, difensore in uscita dal Milan. Discorso simile per José Ernesto Sosa, sul quale c'è il Trabzonspor: vicino l'accordo sulla base di 4 milioni di euro. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.