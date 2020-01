© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport, all'interno del suo punto di mercato sul Milan, disegna un possibile scenario che potrebbe risanare i conti rossoneri pur stravolgendo la squadra di Pioli. In particolare si legge di come il PSG dell'ex ds Leonardo abbia già fatto sapere di voler prendere Lucas Paquetà alle stesse condizioni del suo arrivo in rossonero dal Flamengo, ovvero 35 milioni di euro. Ma l'ex direttore sportivo milanista potrebbe andare oltre e chiedere anche il capitano Alessio Romagnoli mettendo sul piatto un'offerta complessiva per i due cartellini da 80 milioni di euro.