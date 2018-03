Milan, quattro i giocatori da cui ripartire. Rebus Donnarumma-Suso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Detto dell'oramai prossimo rinnovo di Gennaro Gattuso col Milan, la Gazzetta dello Sport inizia a fare il punto anche sui giocatori per il prossimo anno: Bonucci e Biglia sono i senatori da cui ripartire, ma grande stima c'è anche verso Bonaventura e Calhanoglu. Donnarumma e Suso sono due che il Milan vorrebbe tenere, ma in questo caso molto dipenderà dall'evoluzione del mercato e dalle offerte in arrivo.