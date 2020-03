Milan, Rangnick si prepara: lezioni di italiano per farsi trovare subito pronto

vedi letture

Lezioni d'italiano per Ralf Rangnick. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante le smentite di rito di Gazidis e dell'agente dell'allenatore, il tedesco ha ingaggiato un insegnate privato per imparare la nostra lingua e per presentarsi a giugno in rossonero senza interpreti, magari già dalla possibile conferenza stampa di presentazione. L'accordo, che dovrebbe essere stato trovato a dicembre è di tre anni con opzione per il quarto.