Milan, rebus Kalinic. Ma il croato ha già fatto sapere di voler restare

Il futuro al Milan di Nikola Kalinic è ancora da scrivere, secondo la Gazzetta dello Sport. L'attaccante croato ha vissuto una prima stagione negativa in termini di numeri ed il Milan, si legge, potrebbe pensare di rientrare dalla spesa di 25 milioni magari sfuttando l'appeal del giocatore sui mercati arabi o cinesi. L'idea di Kalinic però non è la stessa e avrebbe già fatto capire di voler restare a Milano per rilanciarsi dal prossimo anno.