Milan, Reina: "Accetto di essere il secondo. Aiuterò Donnarumma"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pepe Reina, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, partendo dal dualismo con Gianluigi Donnarumma: "Sono sempre stato abituato a giocare titolare, quello di secondo è un ruolo che mi tocca accettare. Sono un professionista e do il meglio, anche per far crescere Gigio. È arrivato il momento di avere la rivalità, di sbagliare poco e di aiutare la squadra a fare punti. Donnarumma è un ragazzo di 19 anni e dobbiamo essere consapevoli di questo. Sarri ha fatto la gavetta e adesso è un grandissimo allenatore e di grande valore, molto umile. Higuain ha un problemino alla schiena da monitorare, ha tanta fame e quando tornerà al 100% farà la differenza. È uno dei migliori al mondo, adesso deve far vedere a tutti di cosa è capace e ci deve dare una mano per raggiungere i nostri obiettivi. Ora siamo in difficoltà a causa degli infortuni, se riusciamo a superare questo momento ne usciremo ancora più forti. Lo Scudetto, mi dispiace dirlo, ma ha un solo favorito. La Juve è l'unica anti Juve, se sta bene vince il campionato ad aprile. Io vorrei arrivare al quarto posto e magari vincere qualche coppetta.