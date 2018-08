Milan, Reina: "Da Higuain dipende gran parte della stagione"

Pepe Reina, portiere del Milan e grande ex di giornata nel match contro il Napoli, è intervenuto nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "E' sempre bello venire a Napoli, ho sempre detto che devo solo ringraziare questa piazza, per me è stato onore difendere e onorare questa maglia Per 90 minuti dobbiamo metterli in difficoltà e cercare di iniziare con una vittoria".

Su Higuain: "Deve darci una gran mano, dal lavoro di Gonzalo dipende gran parte della bontà della stagione. Dobbiamo aiutarlo ad essere felice, se sta bene il risultato per la squadra arriverà".