Milan, Reina e il ritorno da panchinaro: Napoli si prepara a riaccoglierlo

Pepe Reina tornerà per la prima volta al San Paolo da avversario e si accomoderà in panchina. Nonostante l'esperienza e la carriera, Gattuso per il momento ha deciso di affidarsi al giovane Donnarumma. I tifosi napoletani intanto si sono già schierati in suo favore nella querelle con De Laurentii che di fatto ha portato all'addio. Gli riserveranno un accoglienza speciale, contraria a quella riservata negli anni a Higuain. Lui intanto si allena al massimo in attesa di una chance per dimostrare di valere l'interessamento del Chelsea e soprattutto il ruolo di leader che si è già ritagliato nello spogliatoio rossonero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.