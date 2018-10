Milan, Reina: “Ibra? Ipotesi. Per me strano non giocare, accetto le scelte”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Milan, Pepe Reina, ha parlato attraverso il microfono di Sky Sport dopo la vittoria in Europa League contro l'Olympiacos.

Sulla gara: "In Europa tutto è complicato, l'Olympiacos è abituato a questo tipo di serate, nel primo tempo abbiamo subito una palla gol. Nel secondo tempo abbiamo continuato ad attaccare e creare, alla fine abbiamo ribaltato la partita perché abbiamo concretizzato meglio".

Su Cutrone: "Diamogli un po' di tempo. E' già una realtà, ha grinta, è positivo per la squadra".

Su Ibrahimovic: "Fino a gennaio non si apre il mercato, è un'ipotesi. E' un grandissimo giocatore, chi viene al Milan ci dà una mano. Pensiamo però a quelli che abbiamo almeno fino a gennaio".

Sulla squadra: "Cerco di dare una mano, giocando ma anche stando in panchina. Per me è strano non giocare ma bisogna accettare il ruolo e la decisione del mister, devo lavorare ancora più forte per spingere Donnarumma a un livello superiore e avere altre possibilità".

Sulla prestazione: "Abbiamo creato, non abbiamo subito più di tanto, l'importante è continuare a giocare bene,. Bisogna competere in tutti i tornei che il Milan gioca, la squadra gioca bene".