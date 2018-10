Milan, restano da scontare 62 mln della campagna acquisti cinese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2018, il Milan ha reso noti anche i cartellini dei calciatori acquistati nell'estate 2017 da Fassone e Mirabelli e che restano ancora da scontare, in quello attuale e nei prossimi esercizi, Si tratta complessivamente di 62 milioni e 886mila euro.

Sono 22.676 i milioni di euro ancora da dare al Porto per André Silva, centravanti attualmente al Siviglia in prestito con diritto di riscatto. Il Bayer Leverkusen deve ricevere 12.429 milioni di euro per Hakan Calhanoglu, il Wolfsburg 9 milioni e 357mila euro per il laterale Ricardo Rodriguez. Ci sono poi poco più di dieci milioni di euro da dare al Villarreal per Mateo Musacchio e poco meno di 5 al Sunderland per Fabio Borini.

Poco più di un milione di euro deve essere inoltre versato anche nelle casse del Caen per Mbaye Niang: corrispettivo che scaturisce dalla cessione del giocatore al Torino e quindi dalla percentuale spettante al club in cui Niang è cresciuto.