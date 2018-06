Milan, Ricketts indietro. Mister X con Goldman Sachs avanti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sole 24 Ore fa il punto sul futuro societario del Milan. Sarebbe partita per New York una delegazione composta proprio dal patron rossonero, dal suo braccio destro David Han Li, dall’avvocato Riccardo Agostinelli, dai consulenti di Alantra e dai banker londinesi di Goldman Sachs. La destinazione sarebbe proprio la sede newyorkese della banca d’affari americana dove sarebbe stato fissato un incontro con il potenziale compratore del Milan, il cui nome è ancora top secret. L’opzione sostenuta da Goldman Sachs, al momento, è l’unica ad avere le caratteristiche per essere chiusa in breve periodo, visto che già la settimana scorsa la firma era vicina ed era stato poi Yonghong Li a tirare il freno con l’obiettivo di visionare altre possibili manifestazioni d’interesse arrivate sempre dagli States. Tra queste quella del proprietario dei Chicago Cubs, Thomas Ricketts con la sua famiglia, affiancato a Morgan Stanley e allo studio Legance. Ma come mai il rumors è uscito a trattativa in corso? Sembra che Ricketts, per recuperare il terreno rispetto all’avversario americano, avesse deciso di orchestrare una campagna di comunicazione in Italia.