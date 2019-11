Milan, rientra il regista titolare: Bennacer è il futuro in quel ruolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan non può più sbagliare, e la risalita in classifica dovrà partire già da domenica nella trasferta di Parma. Un match delicato perché i rossoneri hanno un’enorme pressione da smaltire, perché Stefano Pioli ha vinto solo una partita su 6 fino ad ora e soprattutto perché la stagione può migliorare se il Milan cominciasse a vincere. Per ottenere i tre punti Pioli potrà affidarsi al regista titolare della squadra. Ismael Bennacer dopo la giornata di squalifica contro il Napoli prenderà di nuovo il comando in cabina di regia, al posto di Lucas Biglia. L’argentino pure contro i partenopei ha sbagliato parecchio, dando il via ad un paio di contropiedi a causa di palloni persi davanti la difesa. Una zona delicatissima per sbagliare. Così l’allenatore rossonero potrà contare su Bennacer, voglioso di imporsi dopo un inizio di stagione altalenante, ma dove ha mostrato segnali di crescita nelle tre sfide precedenti al Napoli.

Fino ad ora l’ex Empoli ha giocato solo 8 partite su 13, senza gol e senza assist, ma è tra i giocatori che hanno effettuato più dribbling riusciti dei 5 top campionati europei. L’algerino dopo essere stato eletto miglior giocatore della scorsa Coppa d’Africa, è stato inserito anche nei trenta finalisti per il pallone d’oro africano. Un elemento di qualità, giovane e con margini di miglioramento. Insieme a Theo Hernandez è l’investimento più “convincente” che ha effettuato la dirigenza in estate, in attesa che Leao si imponga definitivamente. Contro il Parma dovrebbe giocare nel trio di centrocampo insieme a Paquetà e Krunic, mentre Kessie potrebbe andare a caccia di una maglia da titolare dopo la panchina contro il Napoli e l’esclusine dai convocati nel match prima della sosta contro la Juve.