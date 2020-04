Milan, rinnovo o addio per Donnarumma: trattative ferme, presto il nuovo incontro

Continua a tenere banco il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport di questa mattina il portiere in scadenza nel 2021 dovrà presto ragionare con la società del suo futuro ma al momento tutto è rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus. Qualcosa verrà comunque fatto perché i rossoneri non possono certo permettersi di perdere il giocatore a zero tra quattordici mesi. L'intenzione della società è di trattare per il prolungamento e di sicuro, senza un accordo sul rinnovo la cessione a fine stagione sarebbe l’unica soluzione per dipanare la matassa e non scontentare nessuno: il Milan ricaverebbe una plusvalenza netta (ma a un anno dalla scadenza e con un mercato svalutato dalla crisi post Covid-19, i 50 milioni richiesti agli ultimi corteggiatori che si sono fatti avanti potrebbero scendere intorno ai 35-30) e Gigio avrebbe la possibilità di mettersi alla prova in un ambiente con obiettivi più ambiziosi, se non altro nel breve periodo.