Milan, Rodriguez: "Buon pareggio, difesa a 3 o 4 per me non cambia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Rodriguez, difensore del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha commentato così l’1-1 in Europa League contro il Betis: “Nel primo tempo siamo andati in difficoltà, mentre nella ripresa siamo usciti fuori. Aver pareggiato è stato importante, è un buon punto. La mia posizione? Per me è uguale giocare in una difesa a tre o a quattro. Penso a fare bene per la squadra. Sappiamo il nostro potenziale, lavoriamo uniti per lo stesso traguardo”. Sull’infortunio di Musacchio: “C’è stata un po’ di paura in campo. Per noi è un calciatore importante, speriamo possa riprendersi presto”.