Milan, Romagnoli al 90': "Dobbiamo uscire insieme da questo momento"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessio Romagnoli ha analizzato il pari a reti bianche tra Bologna e Milan ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una partita non buonissima, davanti non abbiamo fatto molto, non c'era movimento. La colpa è di tutti, non solo degli attaccanti, peccato perché potevamo fare una buona prestazione, ma ci rifaremo sabato. Dobbiamo dare tutto noi stessi, si giocherà una volta a settimana, bisogna arrivare fino in fondo. Higuain da rincuorare? Non solo lui, è colpa di tutti, non arrivava davanti il pallone e forse non si sono mossi molto bene gli attaccanti. Dobbiamo lavorare e uscire insieme da questo momento. Giravamo tanto palla dietro, ma quando eravamo lì mancava sempre qualcosa".