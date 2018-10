© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arriva il derby di Milano, e Alessio Romagnoli lo vivrà da capitano del Milan. Il numero 13 rossonero ne ha parlato a la Repubblica: "È anche uno scontro diretto per la Champions. Ma le maggiori responsabilità mi danno più motivazioni che pressione. Ne sono orgoglioso. Sta a me essere all’altezza. Voglio giocare tanti anni qui e vincere. Contro il Milan debuttai in A. Ripensandoci, forse c’era il Milan nel mio destino. Non l’avrei mai detto. Milano mi piace. Mi manca solo il mare di Nettuno. Magari appenderò un quadro in camera”.

Il rinnovo fino al 2022 prima del cambio di proprietà.

"Come mai questa scelta? Logica: sto bene coi compagni, con Gattuso, coi tifosi. Offerte dalla Premier? Mi fa piacere, ma qui mi sento a casa mia. Il Milan tornerà a vincere, è un club solido. Lotterà per la Champions e per andare avanti in Europa League. Cosa è cambiato? Prima la proprietà era esposta a tanti rischi e voci. C’è voglia di investire, Maldini e Leonardo ci trasmettono serenità. Conoscono il mondo Milan. E sul campo abbiamo un anno in più di esperienza dei nostri giovani. E nuovi giocatori importanti. Champions? La voglio giocare al più presto col Milan”.