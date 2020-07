Milan, Romagnoli ha chiuso la sua stagione. Arriva la grande occasione di Gabbia

Stagione che può dichiararsi ufficialmente chiusa per Alessio Romagnoli, che ieri contro il Sassuolo è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Il centrale si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro, un infortunio che dovrebbe metterlo fuori causa per le prossime tre gare di campionato dei rossoneri. Una pessima notizia per Pioli, che avrà però modo di dare continuità a Matteo Gabbia, ultimo centrale rimasto a disposizione dopo i ko occorsi a Musacchio e Duarte. Già contro l'Atalanta dovrebbe toccare a lui affiancare Kjaer.