Milan, Romagnoli: "Higuain ha sbagliato: ha esagerato e lo sa"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il difensore del Milan Alessio Romagnoli è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue considerazioni: " Abbiamo creato il possibile. Non è stata una partita con tante occasioni, dispiace aver perso ma loro sono stati più bravi. Sono tra i più forti in Europa. Abbiamo fatto tutti bene, siamo rimasti compatti e uniti, anche sotto di due gol siamo rimasti in partita e non abbiamo concesso troppo. Zapata lo conosco molto bene, è bravo. Dispiace per la reazione che ha avuto Higuain, ha esagerato e lo sa, ha sbagliato e ha chiesto scusa. Dopo la sosta avremo lo scontro diretto contro la Lazio: sarà fondamentale. Durante la sosta si recuperano le energie, era un periodo che giocavamo ogni tre giorni e la stanchezza ci può stare. La settimana in più può servirci per rifiatare e preparare al meglio la trasferta di Roma.