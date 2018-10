Milan, Romagnoli: "Il derby da capitano sarà un'emozione pazzesca"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Milan TV a 4 giorni dal derby di Milano. Ecco le parole del capitano rossonero al canale tematico del club.

Sull'essere capitano: "E' normale che, da quando sono capitano, un po' di responsabilità in più c'è, però questo, invece di mettermi più pressione, mi dà più motivazione e quindi sarà ancora più affascinante questa partita".

Su cosa può dare il derby: "Siamo consapevoli che questa partita ci può dare quel salto in più. Oltre che un derby, l'Inter è anche una nostra rivale per l'Europa, quindi siamo pronti per domenica".

Sul derby: "Daremo il massimo, perchè il derby è importante per noi, perchè siamo un po' indietro, anche se con una partita in meno. E quindi dovremmo abituarci a rimanere più in alto possibile. E' un derby molto affascinante sia per tradizione, per lo stadio, per le tifoserie, per tantissime cose. Alcuni li ho vinti, altri li ho persi, altri li ho pareggiati: è il calcio. Spero di continuare a vincere".

Su cosa dovrà fare il Milan: "Dobbiamo fare una partita da Milan, fare una grandissima partita, imporre il nostro gioco, sfruttare le nostre occasioni e limitare il più possibile i loro attacchi. Penso sia questo il nostro obiettivo. Dobbiamo essere stretti tra i reparti, stare concentrati per 95 minuti. Già sappiamo la loro forza e i nostri movimenti, però dobbiamo concentrarci sui nostri e sul non prendere gol".

Su Higuain: "Higuain una mezza palla te la butta dentro. I grandi campioni fanno così e lui lo è. Spero che ci darà una mano sempre da questo punto di vista in futuro".

Sulle richieste di Gattuso: "Il mister sa la nostra forza e ci sprona a dare sempre di più, perchè uno non si deve mai accontentare, anche negli allenamenti, per poi riproporre ciò che si fa in partita. Siamo molto legati a lui, ci ha dato tanto già dall'anno scorso quando è arrivato".

Su Maldini e Leonardo: "Da quando sono arrivati ci hanno trasmesso grandissima tranquillità e serenità. Hanno tanta esperienza e conoscono bene questo mondo. Sono presenti e ci fanno vedere la loro presenza. Abbiamo una società solida e questo è importantissimo per noi per stare tranquilli. Loro ci stanno dando tutto l'appoggio e le risorse possibili per farci dare il massimo in campo".

Su cosa servirà durante il derby: "La rabbia e la personalità. Sono partite di personalità queste qua. Dobbiamo essere rabbiosi, ma spensierati, perchè dobbiamo giocare tranquilli".