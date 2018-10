Milan, Sangarè strega Leonardo ma costa caro. Ramsey si allontana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paquetà ma non solo: il Milan è pronto a scommettere su un altro giovane di grande prospettiva in vista del mercato di gennaio. Ibrahim Sangaré, centrocampista ivoriano di 20 anni del Tolosa ha stregato Leonardo, che in Francia ha tanti agganci dopo l'esperienza al PSG. Tuttavia la valutazione del giocatore è schizzata in alto dopo l'ottimo inizio di stagione, sforando il muro dei 20 milioni di euro. Difficile invece pensare ad un colpo a parametro come Aaron Ramsey, che appare più vicino all'Everton stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport.