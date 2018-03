Milan, sarà Elliott a versare i 35 milioni per l'aumento di capitale

Secondo quanto riportato da La Repubblica in edicola oggi, la prossima settimana è in programma un nuovo Cda del Milan, nel quale verrà deliberato un nuovo aumento di capitale: a garantire questi 35 milioni di euro non sarà però Yonghong Li, ma il fondo americano Elliott, che un anno fa ha prestato 303 milioni al numero uno rossonero per chiudere l’acquisto del club di via Aldo Rossi da Silvio Berlusconi.