Milan, Scaroni: "Elliott riporterà il club in alto. Facile convincere Maldini"

Il presidente rossonero Paolo Scaroni racconta il nuovo Milan di Elliott in un'intervista a Il Foglio Sportivo: "Penso che il nuovo azionista sia in grado di garantire tranquillità e serenità al club, che così potrà essere in grado di riprendere il suo posto nel contesto che gli è proprio. Poi è ovvio che a preparare le partite è l’allenatore e a giocarle sono i calciatori, ma dietro deve esserci una società solida. Non si scappa: puoi avere il più grande fuoriclasse del mondo, ma se c'è fumo attorno alla struttura del club, non si va lontano. Non vorrei però dedicare tutta la mia vita futura a gestire il Milan. Oggi ho questo doppio ruolo nell'attesa di un capo azienda che si occupi al cento per cento del club. Ritorno Maldini? È milanista dalla punta dei capelli a quella dei piedi. Non è stata una negoziazione difficile, diciamo che abbiamo ragionato un po’ per trovare un ruolo a una persona che ha una passione assoluta per questi colori".