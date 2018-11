Milan, Scaroni: "No ai soci di minoranza. Mister Li? Non so dove sia"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport anche dell'assetto societario, dello stadio e del futuro del club: "Gazidis? Ha svolto per 9 anni lo stesso ruolo all'Arsenal e lo ha fatto bene. Sarà lui a gestire la macchina e io farò un passo indietro. Dobbiamo aumentare i ricavi, che sono gli stessi del 2003. Non c'è più un mecenate e dunque serve un'altra filosofia, quella che lui ha percorso con i Gunners. Stadio? E' al primo posto di questa nuova filosofia. Vorrei uno stadio nuovo insieme all'Inter, contrariamente da chi mi ha preceduto. Un modo per dimezzare gli investimenti e manutenzioni raddoppiando anche il valore degli sponsor. Incasseremmo molto di più di quanto fanno già a Torino con l'Allianz. Un nuovo socio di minoranza? Non ci sono trattative, nessun socio in vista e nessuno lo cerca. Elliot ha un disegno ad ampio respiro da realizzare in 3-5 anni. Se poi arriva un compratore fantastico, chissà, ma ora non esiste questa prospettiva. Berlusconi e Galliani? Se Adriano parla, io l'ascolto, visto che è un grande esperto di calcio. Berlusconi mi chiama ogni tanto, ha le sue idee, molto decise. Mister Li? Non so dove sia finito. A posteriori non è stata un'operazione di successo né per lui, né per il Milan".