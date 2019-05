Milan, sei mesi e addio? Piatek avrebbe già la valigia in mano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Repubblica fa il punto sul futuro di Krzysztof Piatek. Il polacco ha la valigia pronta per l'estate, perché lui come altri big senza Champions League potrebbero lasciare anche per le questioni con la UEFA. La cessione estiva di un paio dei cinque titolari con più mercato è dunque possibile.

50 milioni La valutazione della punta è di circa 50 milioni di euro e garantirebbe già una plusvalenza al club rossonero che lo ha pagato 35 milioni di euro al Genoa a gennaio.