Milan senti Kakà: "Mi piacerebbe fare il ds del PSG"

Kakà sulle orme di Leonardo. Ma non si tratta di Milan. L'ex trequartista brasiliano, intervistato da Le Parisien, ha infatti aperto le porte al PSG: "Sarebbe fantastico lavorare in un club come quello del presidente Al-Khelaifi. Lo conosco ed è una bella persona. In futuro mi piacerebbe fare il ds e se arrivasse l'occasione di farlo al PSG sarebbe bello".