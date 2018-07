Milan, servono 60 milioni per la punta. Due le strade per incassarli

60 milioni di euro. E' questa la cifra che il Milan ha intenzione di incassare dalle cessione per poi fare mercato in entrata. A riportarlo è Tuttosport che spiega come le strade siano sostanzialmente due: la prima riguarda la cessione di Gigio Donnarumma, nei piani rossoneri dovrebbe essere quella la cifra giusta. La seconda è legata all'addio di Nikola Kalinic, Carlos Bacca e uno dei big della rosa. Il tutto, poi, sarebbe utilizzato per comprare il famoso grande attaccante da regalare a Gattuso.