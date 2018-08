Milan, si avvicina Bakayoko ma potrebbe non bastare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport di oggi fa il punto sul mercato del Milan: con il trasferimento di Mateo Kovacic al Chelsea, il francese Bakayoko è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Non può però bastare per il centrocampo, considerata la possibile partenza di Locatelli al Sassuolo e l'esortazione a Montolivo di trovarsi una nuova sistemazione, così come José Mauri. Possibile che nel rush finale la società cerchi ancora un altro giocatore in mezzo al campo.