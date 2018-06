Milan, sirene dagli USA per Abate. Anche Gomez e Antonelli in partenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'avventura di Ignazio Abate in maglia rossonera è ormai giunta ai titoli di coda. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il terzino campano ha trascorso la prima parte delle vacanze negli USA e potrebbe aver avuto dei contatti con alcuni club della MLS. Con lui, potrebbero salutare anche i compagni di reparto Gustavo Gomez e Luca Antonelli, richiesti rispettivamente in Argentina e da alcune squadre di Serie A.