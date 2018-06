Milan, socio in arrivo. Ma il nome è ancora top secret

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bocche cucite e spifferi zero. Al Milan c’è massima riservatezza sul nome del possibile socio di minoranza, l’unica certezza è che dovrebbe essere annunciato entro la fine di questo mese. Nel Cda di domani ci sarà un accenno sulla situazione ma non sarà svelato il nome del socio di minoranza che dovrebbe aiutare il presidente Yonghong Li a gestire la società. L’idea, non ancora confermata, è che il socio posso entrare con l’obiettivo poi di acquistare nel corso dei mesi altre quote del Milan. Sono giorni davvero decisivi perché entro la fine del mese il club dovrebbe annunciare una figura che andrebbe ad affiancare l’attuale azionista di maggioranza. Mossa che potrebbe essere utile anche agli occhi dell’Uefa quando il club andrà a discutere davanti alla camera giudicante a Nyon, e soprattutto al Tas di Losanna se le cose non dovessero andare per il verso giusto martedì 19 giugno. Il nome per ora resta top secret per clausole di riservatezza firmate ad inizio trattativa, dal club non ci sono conferme particolari sulle varie personalità che sono emerse nelle ultime settimane, il socio per ora resta segreto ma non dovrebbe essere un soggetto italiano, nei prossimi giorni sarà annunciato, è solo questione di tempo. Nel Cda di venerdì invece si affronterà dell’argomento stadio, dell’aumento di capitale da parte di Yonghong Li già sottoscritti e in arrivo entro fine mese, oltre alle comunicazioni varie che Fassone farà agli altri membri consiglio di amministrazione.