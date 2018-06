Milan, socio minoranza: favorita la pista americana. Li vuole accelerare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La vicenda del nuovo socio di minoranza che dovrebbe presto entrare nel Milan non è ancora conclusa, ma potrebbe presto arrivare ad un punto di svolta: il cerchio su questo famoso Mister X inizia infatti a stringersi e, secondo La Gazzetta dello Sport, con il passare delle ore sta prendendo sempre più quota la pista che porta ad un soggetto di nazionalità americana. Ci sarebbe quindi un magnate statunitense dietro la svolta societaria che sta per compiere Yonghong Li: si tratterebbe di un imprenditore di alto livello, con cui il numero uno rossonero starebbe definendo gli ultimi dettagli prima della firma. Nel tentativo di ottenere le condizioni migliori, Mr.Li sta trattando anche ora su più tavoli, ma da quanto è filtrato negli ultimi giorni le attenzioni si sono riversate in particolar modo sulla pista americana.

Da capire però è quando si arriverà alla definizione di questa trattativa: Yonghong Li starebbe infatti spingendo sull’acceleratore perché vuole chiudere il prima possibile, magari prima dell’audizione di martedì prossimo davanti alla camera giudicante dell’UEFA. L’ingresso di un nuovo socio permetterebbe al presidente rossonero di allontanare un po’ di dubbi e incertezze intorno al Milan.