Milan, solo infiammazione per Calhanoglu: nessuna lesione al ginocchio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In merito alle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, ieri non schierato da Rino Gattuso all'Olimpico di Torino, da quello che si è appreso gli esami hanno dato esito negativo. Si tratta soltanto di un'infiammazione al ginocchio, non c'è quindi alcuna lesione. A riportarlo è Milannews.it.