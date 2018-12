© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pareggio immediato del Milan con Samu Castillejo. Lo spagnolo è abile ad anticipare Dickmann su un passaggio suicida di Costa in una zona pericolosa. L'ex Villarreal scarica un sinistro terra-aria che finisce nel sette. Secondo gol in campionato per Castillejo, dopo quello a Sassuolo dello scorso 30 settembre: Milan-SPAL 1-1 al 16'.