Milan, spiragli per Milinkovic-Savic: Lotito potrebbe aprire ai rossoneri

Forse c'è ancora una flebile speranza per il Milan per poter arrivare al sogno Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, infatti, Claudio Lotito avrebbe aggiornato la deadline entro cui potrer cedere il calciatore serbo. Il termine ultimo, ora, è la fine del mercato italiano e poi internazionale. La Lazio accetta nuove offerte sulla base dei 120 milioni. Da quello che risulta a Sportmediaset, sarebbe il Milan la società più vicina al classe 1995, perchè ha proposto un'offerta diversa, cercando di assecondare le volontà del presidente del club biancoceleste: 40 milioni di prestito oneroso più 80 di diritto di riscatto, magari abbassata dall'inserimento di Borini o Bonaventura come contropartita. L'offerta è stata rifiutata, ma non è da escludere che Lotito possa ancora cambiare idea. Dopodichè, dopo la chiusura del mercato italiano, il patron della Lazio aspetterà una grande offerta del Real Madrid.