Milan, straordinari per Higuain in EL: ancora il Pipita al centro dell'attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone non ha recuperato dal problema alla caviglia rimediato con la Nazionale Under 21 e quindi questa sera contro il Dudelange, Rino Gattuso sarà “costretto” ad affidarsi nuovamente in attacco a Gonzalo Higuain: mentre tanti altri titolari partiranno dalla panchina o sono addirittura rimasti a Milanello ad allenarsi, il Pipita dovrà fare gli straordinari e guidare il tridente milanista anche in Lussemburgo nell’esordio del Diavolo nell’Europa League 2018-2019.