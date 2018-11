Milan, Strinic è pronto a tornare: "Consideratemi un rinforzo di gennaio"

© foto di Federico Gaetano

Ivan Strinic, esterno di proprietà del Milan, è finalmente pronto per tornare in campo dopo il problema al cuore riscontrato a metà dello scorso agosto: "Ho superato lo choc tornando a Spalato e stando in famiglia - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - Ingannavo il tempo andando a pesca ma anche se è la mia passione non ci tenevo proprio a questa vacanza. Il Milan come punto d'arrivo? Ho scelto questo club perché ha tutte le carte per risalire e Gattuso sta facendo un ottimo lavoro. La concorrenza? Non c'è problema, un motivo in più per allenarsi con impegno. Spero di tornare in campo il nuovo anno, consideratemi un rinforzo di gennaio. Devo ringraziare tanto Leonardo e Maldini che mi hanno sempre fatto sentire la loro vicinanza, ma anche Gattuso, che è stato fondamentale per la mia scelta. Modric all'Inter? L'ho sentito di recente e mi ha detto che sta bene a Madrid. Speriamo che rimanga lì. Futuro? Voglio prendere casa a Milano. Non vedo l'ora di fare la mia parte col Milan anche per riconquistarmi in fretta la maglia della Nazionale".