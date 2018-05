Milan, Strinic: "Ho firmato un triennale. Alla Samp fuori perché in scadenza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Strinic è uscito allo scoperto e ha annunciato il suo, ormai noto ed assodato, trasferimento in rossonero. L'ex terzino blucerchiato, intervistato da 24, ha dichiarato quanto segue, parlando per la prima volta da milanista: "La stagione adesso è finita, quindi posso dire che non sono più un giocatore della Sampdoria e ho firmato un contratto di tre anni con il Milan. Probabilmente il club annuncerà l'affare dopo la fine della Coppa del Mondo. Quando sei in scadenza di contratto nei successivi sei mesi, un club può fare due cose: può pensare a farti dare il massimo e schierarti oppure può decidere di non farti giocare più. Per questo ho giocato solamente tre partite. I rossoneri mi volevano già quando ero al Napoli e mi hanno aspettato dicendomi che non importava loro se non fossi sceso molto in campo. È una bella cosa, così come sarà una grande cose diventare parte della storia di questo club. Sono contento di essere nuovamente compagno di squadra con Kalinic, andiamo molto d'accordo".