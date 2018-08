Milan, Strinic stop per un problema al cuore: spiegato l’arrivo di Laxalt

Chi si è fatto domande, alla fine del mercato, sull’abbondanza di terzini sinistri a Milanello, ora non ne ha (purtroppo) più motivo. L’inizio del campionato, dopo una campagna acquisti che ha regalato entusiasmo e sorrisi, ha portato anche una cattiva notizia: Ivan Strinic si deve fermare per problemi al cuore. Per sospensione dell’attività si intende uno stop totale. Il croato non potrà allenarsi per circa un mese, durante il quale sarà monitorato costantemente. Al termine saranno effettuate nuove verifiche strumentali. In questi casi è impossibile sbilanciarsi sulle tempistiche, ma appare evidente come fra inattività e altre indagini supplementari, anche nella migliore delle ipotesi il ritorno in campo non possa essere celere. Al termine della trafila medica, il giocatore dovrà comunque ottenere nuovamente l’idoneità sportiva, riporta La Gazzetta dello Sport. Il Milan dunque in queste settimane andrà avanti con Ricardo Rodriguez e con l’ultimo arrivato Laxalt, senza contare che all’occorrenza sulla corsia mancina può giocare anche Calabria. I rimedi a Gattuso non mancano, ma qui è in ballo la salute di uno dei suoi ragazzi. Qualcosa che va ben oltre le dinamiche di campo.