Milan, su Higuain piomba il Chelsea. L'idea è uno scambio con Morata

© foto di PHOTOVIEWS

Neanche il tempo di allungarlo, che il mercato esplode: dopo le voci circa il mancato riscatto da parte del Milan, Gonzalo Higuain torna a essere obiettivo concreto del Chelsea, dove allena il maestro Sarri. Possibile scambio con Alvaro Morata, stando a quanto riferisce Sky, con lo spagnolo che tornerebbe nelle idee del Milan dopo i falliti assalti in estate. Attenzione però anche alla posizione della Juventus, proprietaria del cartellino del Pipita, che dovrebbe dare l'ok alla laboriosa operazione messa in cantiere in queste ore.