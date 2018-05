Milan, Sung-Yong Ki saluta lo Swansea: può arrivare a parametro zero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista sudcoreano Sung-Yong Ki, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ha già salutato lo Swansea. "È stato un grande privilegio giocare con lo Swansea per cinque anni. Voglio ringraziare tutti i fan per il supporto. Sono frustrato e deluso per questa retrocessione, credo però che lo Swansea tornerà ancora più forte. Un grande grazie anche ai miei compagni di squadra. Auguro il meglio a tutti voi", ha scritto su Instagram. Sung-Yong Ki è da tempo nel mirino del Milan, che potrebbe assicurarselo a parametro zero in vista della prossima stagione.