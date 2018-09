Milan, Suso: "Higuain ciò che mancava. Con lui possiamo tornare grandi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso, attaccante del Milan, ha parlato ad Mundo Deportivo dal ritiro della Nazionale: "Il Milan ha la possibilità di tornare grande. E' arrivato un grandissimo attaccante come Higuain e credo che sia ciò che ci mancava. Poi Gattuso sa cosa possiamo dargli e ci conosce bene, può essere l'anno perfetto per fare un'ottima stagione. Al Milan posso stare tranquillo e mi piace abbastanza, è il vantaggio di giocare fuori dalla Spagna. Ho la fortuna di giocare in un paese vicino come l'Italia, per cui il cambio non è mai brusco. Tornare in patria è sempre bello ed essere convocato dalla Nazionale è un orgoglio, sempre. La chiamata di Luis Enrique? Quando un ct ti include subito alla sua prima convocazione è molto importante, è un motivo per essere felice. Sapevo di avere delle chance nonostante avessimo giocato un solo match contro il Napoli. Sono dentro alla lista ed è questo quello che conta. Penalizzato dal fatto di giocare in Italia? Luis Enrique conosce benissimo questo paese e sa altrettanto bene cosa significa giocare lontano da casa".